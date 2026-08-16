Махачев: «Гэрри дал мне тяжелый бой, но я снова все доказал»

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал победу над ирландцем Иэном Гэрри в поединке на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Иэн отличный боец, хороший мужик, я просто уважаю его. Он дал мне тяжелый бой, но я снова все доказал. Самый тяжелый бой в карьере? Не знаю, в Австралии тоже было очень тяжело. Он в партере многое показал, он работает с одним из лучших в мире по партеру Дэмьеном Майей. Я чувствую, что в этой весовой эти оппоненты сильнее, крупные, но все равно, моя игра работает», — сказал спортсмен в октагоне.

Титульный бой в полусреднем весе продолжался все пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 49:47.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.