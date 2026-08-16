Президент UFC Уайт о Махачеве: «Если бы не единственное поражение в карьере, он был бы величайшим бойцом в истории»

Глава UFC Дана Уайт после боя за пояс в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа объяснил, почему не считает действующего чемпиона величайшим бойцом в истории ММА.

34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47).

«Если бы у Махачева не было единственного поражения в карьере, он был бы величайшим бойцом в истории», — сказал Уайт журналистам после поединка.

Для россиянина это 17-я победа подряд в промоушене. Махачев превзошел достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.