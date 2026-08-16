Махачев — Гэрри: судейские записки боя UFC 330

UFC опубликовал официальные судейские карточки титульного боя между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии.

Судейские записки боя Махачев — Гэрри. Фото UFC

Все три судьи отдали победу Махачеву. Сал Д'Амато и Майк Белл выставили счет 49:46 в пользу россиянина, Эрик Колон — 48:47.

Таким образом, Д'Амато и Белл отдали Махачеву четыре из пяти раундов, а Колон — три.

Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. На счету 34-летнего бойца теперь 29 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Россиянин также установил рекорд UFC, одержав 17 побед подряд.