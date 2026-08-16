Махачев о Гэрри: «Не понимаю, зачем он перед каждым раундом обнимается, мы выходим на войну, ломаем друг другу лица»

Чемпион UFC россиянин Ислам Махачев поделился мнением о сопернике после титульного боя в полусреднем весе с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа.

34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47).

«Я не понимаю, зачем Иэн перед каждым раундом обнимается... Мы выходим на войну. Мы ломаем друг другу лица, глаза. Я уважаю всех своих оппонентов, но Иэн, по ходу, уважает слишком сильно (смеется). Я уважаю его, он добрый парень. Но это война, посмотрите на мое лицо. Это не игра», — сказал Махачев журналистам после боя.

Для россиянина это 17-я победа подряд в промоушене. Махачев превзошел достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.