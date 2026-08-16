Махачев одержал седьмую победу подряд в титульных поединках

Российский боец Ислам Махачев одержал седьмую титульную победу подряд в UFC.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии Махачев защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе, победив ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 49:47).

Ранее в титульных боях россиянин победил Чарльза Оливейру (UFC 280), Александра Волкановски (UFC 284 и UFC 294), Дастина Порье (UFC 302), Ренато Мойкано (UFC 311) и Джека Делла Маддалену (UFC 322).

На счету 34-летнего Махачева теперь 29 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Россиянин также установил рекорд UFC, одержав 17 побед подряд.