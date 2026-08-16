Махачев — Гэрри: видео нокдауна ирландца на UFC 330

Российский боец Ислам Махачев отправил ирландца Иэна Мачадо Гэрри в нокдаун в поединке на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

Это произошло во втором раунде. 34-летний Махачев исполнил хай-кик, после чего 28-летний ирландец оказался на канвасе.

Титульный бой в полусреднем весе продолжался все пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 49:47.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.