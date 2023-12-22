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Сегодня, 15:13

Уайт анонсировал три боя UFC 300: Стерлинг — Каттар, Никал — Брандэйдж, Прохазка — Ракич

Дана Уайт анонсировал первые три боя на UFC 300
Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава UFC Дана Уайт анонсировал три поединка в юбилейном турнире UFC 300.

Сообщается, что бывший чемпион лиги в полутяжелом дивизионе Иржи Прохазка подерется с представителем Австрии Александаром Ракичем, американец Алджамейн Стерлинг проведет бой с Кэлвином Каттаром (США), а Бо Никал — с Коди Брандэйджем.

UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада.

Ранее сообщалось, что главным событием вечера может стать бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

Алджамейн Стерлинг
Александр Ракич
Бо Никал
Дана Уайт
Иржи Прохазка
Коди Брандэйдж
Кэлвин Каттар
UFC
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