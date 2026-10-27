Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные
Золотой мяч: кто получил, победитель, кто выиграл — разбор церемонии вручения приза в 2026 году

Справедливость восторжествовала! Харри Кейн — заслуженный обладатель «Золотого мяча»

Андрей Антсон
Автор отдела международного футбола
Харри Кейн.
Фото Reuters
Одна из самых напряженных гонок за награду завершилась закономерно.

26 октября прошла долгожданная церемония вручения «Золотого мяча».

Многие относятся к этой награде скептически — и небезосновательно. Но магия в этом словосочетании все равно есть — и миллионы болельщиков, следя за не самой динамичной церемонией, ждали, кого же объявят лучшим футболистом минувшего сезона. Им стал Харри Кейн, и это абсолютно заслуженная награда.

Гонка в этот раз выдалась особенно захватывающей. Среди реальных кандидатов, помимо триумфатора, были Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, а где-то рядом находился Лионель Месси, к чьим победам мы уже привыкли. Да и не стоило списывать со счетов Майкла Олисе и Хвичу Кварацхелию.

Споры о том, кто должен взять награду, продолжались по всему футбольному сообществу не один месяц. У каждого были свои аргументы. Но на самом деле Кейн, без всяких сомнений, самый заслуженный кандидат.

Награда премии &laquo;Золотой мяч&raquo;.«Золотой мяч» получил Кейн, Ямаль — лучший молодой игрок, Симон — вратарь. Онлайн-трансляция церемонии

Да, он не собрал полную коллекцию титулов, хотя три национальных трофея взял. Но в критериях прописано, что в первую очередь должно оцениваться индивидуальное выступление игрока. Если мы судим только на основании кубков, почему бы тогда не дать статуэтку Фабиану Руису, а в 2024-м — Дани Карвахалю, которые выиграли все в те сезоны?

Кейн выдал потрясающий сезон, и оценивать его стоит с двух сторон.

Первая — на поверхности: статистика. 73 гола за клуб и сборную — это второй результат в XXI веке среди игроков европейских клубов. Больше забил только Месси в своем сумасшедшем сезоне-2011/12. То есть просто вдумайтесь — у Криштиану Роналду не было ни одного такого результативного сезона в карьере. А он пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Но есть еще одна сторона: дело далеко не только в голах. Кейн совершает революцию в представлениях о том, как вообще может играть нападающий. Англичанин не просто опускается чуть в глубину, временами действуя как «ложная девятка». Он может оказаться на любом участке поля. Прийти в опорную зону и помочь с розыгрышем. Остаться на фланге защиты, чтобы помочь прикрыть контратаку соперника.

Лионель Месси.Месси не приедет на вручение «Золотого мяча». Зато Кейн уже в Лондоне — и, похоже, готовится к победе

То, что это делает нападающий, которого принято считать классической девяткой, — совершенно невероятно. И именно в этом сила Кейна: он не просто голеадор, а невероятно умный игрок, понимающий футбол на запредельном уровне. Несмотря на огромное количество голов, он очень альтруистичен и думает только о командном успехе. Он еще и скромен — пока Ямаль и Мбаппе с помощью интервью нагло продвигали свои кандидатуры, Харри вел себя, как настоящий английский джентльмен.

Замечательная история получилась. Харри Кейн в молодости не считался невероятным талантом, в начале 2010-х многие относились к нему как к очень ограниченному игроку. В итоге он проделал огромный путь — прямо до «Золотого мяча». Примем во внимание, сколько лет он отдал «Тоттенхэму», сколько сезонов оставался без титулов. И совершенно не по своей вине.

Он заслужил признание, заслужил награду. Но ему еще многое нужно выиграть: Лигу чемпионов и долгожданный титул с национальной сборной.

Харри уже 33 года. У него осталось не так много времени, чтобы достичь оставшихся целей. А нам предстоит увидеть, удастся ли ему это сделать.

Если перейти к другим наградам, то удивило то, кому достался приз Яшина. Унаи Симон — хороший вратарь, но минувший сезон в «Атлетике» он провел плохо даже по сравнению с предыдущими, не говоря уже об уровне лучшего в мире. Да, один пропущенный гол на чемпионате мира — это мощно. Но разве если бы Давид Райя или Жоан Гарсия находились в воротах на ЧМ-2026, у сборной Испании было бы меньше сухарей? Полагаю, вряд ли.

Харри Кейн.Почему «Золотой мяч» должен получить Кейн. Мнение Рабинера

Наш вратарь Матвей Сафонов занял четвертое место, и на самом деле это более чем достойно. Он опередил Жоана Гарсию, Эмилиано Мартинеса и ряд других заслуженных, опытных вратарей. Хочется, чтобы он и дальше попадал в этот список. А о самом призе пока заикаться не будем, чтобы не сглазить.

Но все же это вновь возвращает нас к мысли о том, что результаты чемпионатов мира и Европы имеют слишком большой вес для голосующих. Давид Райя — вратарь лучшей клубной обороны в мире, а в плей-офф Лиги чемпионов он порой откровенно тащил свою команду: «Арсенал» нередко испытывал трудности с соперниками ниже уровнем.

Ну а еще награда лучшему молодому футболисту. Ее третий раз подряд выиграл Ламин Ямаль. Никто не спорит с тем, что 19-летний испанец — лучший молодой футболист мира. Но ему уже самому неловко было выходить на сцену за этой наградой: он ее перерос и в итоге сам сказал, что эту статуэтку должен был получить Пау Кубарси. Стоит ввести правило, по которому награда присуждается футболисту только один раз. Что-то наподобие «новичка года». Мол, мы признаем высокий уровень молодого игрока, а затем все, ему стоит идти за взрослыми наградами.

Также может вызвать вопросы распределение мест игроков в голосовании за «Золотой мяч». Бруну Фернандеш — 27-й? Олисе — 9-й? Ладно, давайте в это не погружаться. Самое главное — кто получил награду: здравый смысл одержал верх.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Харри Кейн
Сборная Англии по футболу
ФК Бавария
Читайте также
«Не скажу, что это «горячий старт». Капризов забил 13 голов за 13 матчей и лидирует среди снайперов НХЛ
Карседо проиграл тренерскую дуэль сам себе. Почему «Спартак» уступил в дерби с ЦСКА
С Захаряном и Пиняевым, но без Глушенкова. Назван расширенный состав сборной на ноябрьский сбор
Популярное видео
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2026 — лучшие футболист, вратарь, тренер сезона: Сафонов в числе номинантов на приз Яшина
Редактор France Football Венсан Гарсия: «Думаю, Родри отнял голоса у Ямаля»
«ПСЖ» — о номинации Сафонова на «Трофей Льва Яшина»: «Заслуженная награда за его выступления по ходу сезона»
Мбаппе опубликовал пост с одним эмодзи после церемонии вручения премии «Золотой мяч»
Кейна и Мбаппе разделили 40 баллов при голосовании за обладателя «Золотого мяча»
Кейн — победитель, Сафонов — четвертый среди вратарей, Ямаль опять лучший молодой. Итоги «Золотого мяча» — 2026
Тухель — Кейну: «Поздравляю, Харри, с заслуженным «Золотым мячом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Самая несправедливая награда в спорте. Критерии голосования за «Золотой мяч» вызывают множество вопросов

Кейн — победитель, Сафонов — четвертый среди вратарей, Ямаль опять лучший молодой. Итоги «Золотого мяча» — 2026
Новости
RSS RSS
Все новости