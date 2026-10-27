Справедливость восторжествовала! Харри Кейн — заслуженный обладатель «Золотого мяча»

Одна из самых напряженных гонок за награду завершилась закономерно.

26 октября прошла долгожданная церемония вручения «Золотого мяча».

Многие относятся к этой награде скептически — и небезосновательно. Но магия в этом словосочетании все равно есть — и миллионы болельщиков, следя за не самой динамичной церемонией, ждали, кого же объявят лучшим футболистом минувшего сезона. Им стал Харри Кейн, и это абсолютно заслуженная награда.

Гонка в этот раз выдалась особенно захватывающей. Среди реальных кандидатов, помимо триумфатора, были Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, а где-то рядом находился Лионель Месси, к чьим победам мы уже привыкли. Да и не стоило списывать со счетов Майкла Олисе и Хвичу Кварацхелию.

Споры о том, кто должен взять награду, продолжались по всему футбольному сообществу не один месяц. У каждого были свои аргументы. Но на самом деле Кейн, без всяких сомнений, самый заслуженный кандидат.

Да, он не собрал полную коллекцию титулов, хотя три национальных трофея взял. Но в критериях прописано, что в первую очередь должно оцениваться индивидуальное выступление игрока. Если мы судим только на основании кубков, почему бы тогда не дать статуэтку Фабиану Руису, а в 2024-м — Дани Карвахалю, которые выиграли все в те сезоны?

Кейн выдал потрясающий сезон, и оценивать его стоит с двух сторон.

Первая — на поверхности: статистика. 73 гола за клуб и сборную — это второй результат в XXI веке среди игроков европейских клубов. Больше забил только Месси в своем сумасшедшем сезоне-2011/12. То есть просто вдумайтесь — у Криштиану Роналду не было ни одного такого результативного сезона в карьере. А он пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Но есть еще одна сторона: дело далеко не только в голах. Кейн совершает революцию в представлениях о том, как вообще может играть нападающий. Англичанин не просто опускается чуть в глубину, временами действуя как «ложная девятка». Он может оказаться на любом участке поля. Прийти в опорную зону и помочь с розыгрышем. Остаться на фланге защиты, чтобы помочь прикрыть контратаку соперника.

То, что это делает нападающий, которого принято считать классической девяткой, — совершенно невероятно. И именно в этом сила Кейна: он не просто голеадор, а невероятно умный игрок, понимающий футбол на запредельном уровне. Несмотря на огромное количество голов, он очень альтруистичен и думает только о командном успехе. Он еще и скромен — пока Ямаль и Мбаппе с помощью интервью нагло продвигали свои кандидатуры, Харри вел себя, как настоящий английский джентльмен.

Замечательная история получилась. Харри Кейн в молодости не считался невероятным талантом, в начале 2010-х многие относились к нему как к очень ограниченному игроку. В итоге он проделал огромный путь — прямо до «Золотого мяча». Примем во внимание, сколько лет он отдал «Тоттенхэму», сколько сезонов оставался без титулов. И совершенно не по своей вине.

Он заслужил признание, заслужил награду. Но ему еще многое нужно выиграть: Лигу чемпионов и долгожданный титул с национальной сборной.

Харри уже 33 года. У него осталось не так много времени, чтобы достичь оставшихся целей. А нам предстоит увидеть, удастся ли ему это сделать.

Если перейти к другим наградам, то удивило то, кому достался приз Яшина. Унаи Симон — хороший вратарь, но минувший сезон в «Атлетике» он провел плохо даже по сравнению с предыдущими, не говоря уже об уровне лучшего в мире. Да, один пропущенный гол на чемпионате мира — это мощно. Но разве если бы Давид Райя или Жоан Гарсия находились в воротах на ЧМ-2026, у сборной Испании было бы меньше сухарей? Полагаю, вряд ли.

Наш вратарь Матвей Сафонов занял четвертое место, и на самом деле это более чем достойно. Он опередил Жоана Гарсию, Эмилиано Мартинеса и ряд других заслуженных, опытных вратарей. Хочется, чтобы он и дальше попадал в этот список. А о самом призе пока заикаться не будем, чтобы не сглазить.

Но все же это вновь возвращает нас к мысли о том, что результаты чемпионатов мира и Европы имеют слишком большой вес для голосующих. Давид Райя — вратарь лучшей клубной обороны в мире, а в плей-офф Лиги чемпионов он порой откровенно тащил свою команду: «Арсенал» нередко испытывал трудности с соперниками ниже уровнем.

Ну а еще награда лучшему молодому футболисту. Ее третий раз подряд выиграл Ламин Ямаль. Никто не спорит с тем, что 19-летний испанец — лучший молодой футболист мира. Но ему уже самому неловко было выходить на сцену за этой наградой: он ее перерос и в итоге сам сказал, что эту статуэтку должен был получить Пау Кубарси. Стоит ввести правило, по которому награда присуждается футболисту только один раз. Что-то наподобие «новичка года». Мол, мы признаем высокий уровень молодого игрока, а затем все, ему стоит идти за взрослыми наградами.

Также может вызвать вопросы распределение мест игроков в голосовании за «Золотой мяч». Бруну Фернандеш — 27-й? Олисе — 9-й? Ладно, давайте в это не погружаться. Самое главное — кто получил награду: здравый смысл одержал верх.