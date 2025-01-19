Умар Нурмагомедов заявил, что сломал руку в начале боя с Двалишвили на UFC 311

Российский боец Умар Нурмагомедов рассказал, что получил травму в начале поединка против чемпиона UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

«После первого раунда я не мог бить, мне кажется, я сломал руку», — заявил Нурмагомедов в интервью на ринге.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 311.