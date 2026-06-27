UFC Fight Night 280: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Турнир UFC Fight Night 280 состоится в субботу, 27 июня. Шоу пройдет в Баку (Азербайджан) на «Национальной гимнастической арене».

Время начала боев турнира UFC Fight Night 280

Вечер MMA начнется с боев предварительного карда в 16.00 по московскому времени, основной кард — в 19.00.

Кард боев турнира UFC Fight Night 280

Главным событием вечера станет бой в легком весе между азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом. В соглавном поединке в среднем весе сойдутся россиянин Шарабутдин Магомедов и бразилец Мишель Перейра.

Основной кард

Рафаэль Физиев (13-5) — Мануэль Торрес (17-3)

Шарабутдин Магомедов (16-1) — Мишель Перейра (32-14-0-2)

Назим Садыхов (11-2-1) — Матеус Камило (10-3)

Асу Алмабаев (23-3) — Чарльз Джонсон (19-8)

Бруно Феррейра (15-3) — Икрам Алискеров (17-2)

Абусупьян Магомедов (28-7-1) — Михал Олексейчук (22-9-0-1)

Предварительный кард

Эрик Нолан (8-4) — Фарман Хасанов (5-0)

Абдул Рахман Яхьяев (9-0) — Джулиус Уокер (7-2)

Нурсултон Рузибоев (36-9-2) — Андрей Пуляев (10-4)

Хавьер Рейес (23-5) — Каан Офли (13-4-1)

Даниил Донченко (13-2) — Теодор Берггрен (8-3)

Бекзат Алмахан (12-3) — Жан Мацумото (17-2)

Джефферсон Насименто (13-0) — Тахир Абдуллаев (21-3)

Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280

Турнир в полном объеме покажут платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» с сайтом matchtv.ru (на платной основе). Старт трансляции — в 16.00 27 июня.

Главный кард и ряд боев прелимов также в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало основного карда — в 19.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 280 в Баку можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.