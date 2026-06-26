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Шара Буллет, Алискеров и Физиев уложились в лимит весовых категорий перед турниром UFC в Баку

Руслан Минаев

В Баку состоялось взвешивание участников турнира UFC Fight Night 280, который пройдет 27 июня.

В главном поединке встретятся азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.

Россиянин Шарабутдин Магомедов проведет бой с бразильцем Мишелом Перейрой, Икрам Алискеров — с бразильцем Брунно Феррейрой, Андрей Пуляев — с узбекистанцем Нурсултоном Рузибоевым.

Рафаэль Физиев, Мануэль Торрес, Шарабутдин Магомедов, Мишел Перейра.Физиев — Торрес, Шара Буллет — Перейра: онлайн-трансляция турнира UFC в Баку

Все результаты взвешивания перед турниром UFC в Баку

Главный кард

Легкий вес: Рафаэль Физиев (70,76 кг) — Мануэль Торрес (70,76 кг).

Средний вес: Шарабутдин Магомедов (84,36 кг) — Мишел Перейра (84,14 кг).

Легкий вес: Назим Садыхов (70,76 кг) — Матеус Камило (70,76 кг).

Наилегчайший вес: Асу Алмабаев (57,15 кг) — Чарльз Джонсон (56,92 кг).

Средний вес: Икрам Алискеров (84,36 кг) — Брунно Феррейра (83,91 кг).

Средний вес: Абусупьян Магомедов (84,14 кг) — Михал Олексийчук (84,36 кг).

Прелимы

Полусредний вес: Фарман Хасанов (77,33 кг) — Эрик Нолан (77,33 кг).

Полутяжелый вес: Абдул-Рахман Яхьяев (93,44 кг) — Джулиус Уокер (93,44 кг).

Средний вес: Нурсултон Рузибоев (84,36 кг) — Андрей Пуляев (84,36 кг).

Полулегкий вес: Каан Офли (66,22 кг) — Хавьер Рейес (65,99 кг).

Полусредний вес: Даниил Донченко (77,44 кг) — Теодор Берггрен (77,56 кг).

Легчайший вес: Бекзат Алмахан (61,68 кг) — Жан Мацумото (61,46 кг).

Полусредний вес: Тахир Абдуллаев (77,33 кг) — Джефферсон Насименто (77,56 кг).

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Андрей Пуляев
Брунно Феррейра
Икрам Алискеров
Мануэл Торрес
Мишел Перейра
Нурсултан Рузибоев
Рафаэль Физиев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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