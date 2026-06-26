Шара Буллет, Алискеров и Физиев уложились в лимит весовых категорий перед турниром UFC в Баку
В Баку состоялось взвешивание участников турнира UFC Fight Night 280, который пройдет 27 июня.
В главном поединке встретятся азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.
Россиянин Шарабутдин Магомедов проведет бой с бразильцем Мишелом Перейрой, Икрам Алискеров — с бразильцем Брунно Феррейрой, Андрей Пуляев — с узбекистанцем Нурсултоном Рузибоевым.
Все результаты взвешивания перед турниром UFC в Баку
Главный кард
Легкий вес: Рафаэль Физиев (70,76 кг) — Мануэль Торрес (70,76 кг).
Средний вес: Шарабутдин Магомедов (84,36 кг) — Мишел Перейра (84,14 кг).
Легкий вес: Назим Садыхов (70,76 кг) — Матеус Камило (70,76 кг).
Наилегчайший вес: Асу Алмабаев (57,15 кг) — Чарльз Джонсон (56,92 кг).
Средний вес: Икрам Алискеров (84,36 кг) — Брунно Феррейра (83,91 кг).
Средний вес: Абусупьян Магомедов (84,14 кг) — Михал Олексийчук (84,36 кг).
Прелимы
Полусредний вес: Фарман Хасанов (77,33 кг) — Эрик Нолан (77,33 кг).
Полутяжелый вес: Абдул-Рахман Яхьяев (93,44 кг) — Джулиус Уокер (93,44 кг).
Средний вес: Нурсултон Рузибоев (84,36 кг) — Андрей Пуляев (84,36 кг).
Полулегкий вес: Каан Офли (66,22 кг) — Хавьер Рейес (65,99 кг).
Полусредний вес: Даниил Донченко (77,44 кг) — Теодор Берггрен (77,56 кг).
Легчайший вес: Бекзат Алмахан (61,68 кг) — Жан Мацумото (61,46 кг).
Полусредний вес: Тахир Абдуллаев (77,33 кг) — Джефферсон Насименто (77,56 кг).