Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев: прямая трансляция боя UFC

Нурсултон Рузибоев и Андрей Пуляев проведут поединок на UFC Fight Night 280 в Баку

Узбекский боец Нурсултон Рузибоев и россиянин Андрей Пуляев проведут поединок в среднем весе на турнире UFC Fight Night 280 в субботу, 27 июня. Бой пройдет в предварительном карде на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан). Начало поединка — около 17.15 по московскому времени.

ММА UFC: Рузибоев — Пуляев

Трансляция боя Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев на UFC Fight Night 280

Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Бой Рузибоев — Пуляев в прямом эфире покажут платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

Статистика перед боем Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев на UFC Fight Night 280

Нурсултону Рузибоеву — 32 года. В профессиональной карьере он одержал 36 побед, потерпел 9 поражений, 2 боя завершились вничью и еще 2 боя признаны несостоявшимся. В UFC представитель Узбекистана имеет рекорд 4-1. В двух последних поединках Рузибоев победил Дастина Штольфуза единогласным решением судей и Эрика Макконико техническим нокаутом.

Андрею Пуляеву — 28 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 10 побед и 4 поражения. В UFC россиянин провел три боя: уступил Кристиану Лерою Данкану решением судей, победил Ника Кляйна техническим нокаутом, а затем проиграл Атебе Гаутие единогласным решением.