Волкановски — Волкову: «Просто продолжай делать то, что делаешь. А волосы у тебя красивые!»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски дал совет российскому тяжеловесу Александру Волкову на пресс-конференции перед турниром UFC 333 в Абу-Даби.

Волков обратился к австралийцу из зрительного зала и в шутку назвал его своим кумиром.

«Кстати, меня зовут Александр Волков. Я на тебя похож, так что ты вроде как мой кумир или что-то в этом роде. Какой совет ты мог бы мне дать? Что мне нужно делать, чтобы стать чемпионом?» — спросил россиянин.

«Думаю, ты и так отлично справляешься. Просто продолжай делать то, что делаешь. Вот что я думаю. Ты прекрасно выглядишь. А волосы! Какие же у тебя красивые волосы!» — ответил Волкановски.

На той же пресс-конференции Волков разыграл главу UFC Дэйну Уайта, представившись начинающим бойцом и спросив, что ему нужно сделать для получения титульного боя. Уайт посоветовал россиянину поговорить с матчмейкерами UFC Шоном Шелби и Миком Мейнардом.

24 октября Волков проведет бой с Ризваном Куниевым на UFC 333 в Абу-Даби. В главных поединках турнира Петр Ян встретится с Двалишвили за титул в легчайшем весе, а Волкановски — с Мовсаром Евлоевым за пояс в полулегкой категории.

На счету Волкова 40 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах.

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