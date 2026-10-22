Волков поставил целью нокаутировать Куниева на UFC 333

Александр Волков намерен искать возможность досрочной победы над Ризваном Куниевым.

В интервью UFC.com россиянин связал такой настрой с желанием дать зрителям зрелищный бой. При этом он не стал утверждать, что исход может быть гарантирован заранее.

Волков имеет большой опыт выступлений в тяжелом весе и входит в число ведущих бойцов дивизиона. Соперник в Абу-Даби — Ризван Куниев, который получил шанс выступить в основном карде крупного номерного турнира.

Бой пройдет 24 октября на Etihad Arena.