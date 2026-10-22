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Волков поставил целью нокаутировать Куниева на UFC 333

Антон Роговский

Александр Волков намерен искать возможность досрочной победы над Ризваном Куниевым.

В интервью UFC.com россиянин связал такой настрой с желанием дать зрителям зрелищный бой. При этом он не стал утверждать, что исход может быть гарантирован заранее.

Волков имеет большой опыт выступлений в тяжелом весе и входит в число ведущих бойцов дивизиона. Соперник в Абу-Даби — Ризван Куниев, который получил шанс выступить в основном карде крупного номерного турнира.

Бой пройдет 24 октября на Etihad Arena.

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Ризван Куниев
Александр Волков
UFC
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