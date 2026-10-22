Губерниев будет болеть за Волкова в бою с Куниевым: «Александру давно симпатизирую, знаком с ним»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка россиян Александра Волкова и Ризвана Куниева на турнире UFC 333.

«Волков — прекрасный, образованный, умный парень. Александру давно симпатизирую и болею за него. Надеюсь, в этот раз он не проиграет, а победит, показав достойный бой. Александр для меня фаворит. Но Ризван добился права выступать против серьезного соперника. Будут биться два наших — пусть победит сильнейший. Но больше симпатизировать буду Волкову, я с ним знаком. Александр давно в элите. Мне нравится его подход — он настоящий профессионал. Здорово, когда много наших, глаза разбегаются», — сказал Губерниев «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится 24 октября 2026 года на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

В соглавном поединке Петр Ян проведет защиту титула UFC в легчайшем весе в третьем бою против Мераба Двалишвили.

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