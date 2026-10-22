Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Губерниев будет болеть за Волкова в бою с Куниевым

Губерниев будет болеть за Волкова в бою с Куниевым: «Александру давно симпатизирую, знаком с ним»

Дарик Агаларов
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка россиян Александра Волкова и Ризвана Куниева на турнире UFC 333.

«Волков — прекрасный, образованный, умный парень. Александру давно симпатизирую и болею за него. Надеюсь, в этот раз он не проиграет, а победит, показав достойный бой. Александр для меня фаворит. Но Ризван добился права выступать против серьезного соперника. Будут биться два наших — пусть победит сильнейший. Но больше симпатизировать буду Волкову, я с ним знаком. Александр давно в элите. Мне нравится его подход — он настоящий профессионал. Здорово, когда много наших, глаза разбегаются», — сказал Губерниев «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится 24 октября 2026 года на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

В соглавном поединке Петр Ян проведет защиту титула UFC в легчайшем весе в третьем бою против Мераба Двалишвили.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Волков (единоборства)
Ризван Куниев
UFC 333
Дмитрий Губерниев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Гретцки видит в нем себя». Кучеров добрался до рекорда бомбардиров «Тампы»
«При полном составе мы были бы в тройке». Что говорят о выступлении российских гимнасток на ЧМ-2026
Евлоев уйдет с титулом, Ян доломает Двалишвили, Волков не оставит шансов боссам лиги. У России впереди самый важный турнир UFC, за что болеем
Популярное видео
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: UFC 333 Волкановски — Евлоев и Ян — Двалишвили: главные материалы о турнире в Абу-Даби
Двалишвили объяснил участие в соревнованиях по вольной борьбе перед UFC 333
Ян оценил последние победы О'Мэлли перед возможным реваншем
Ян отложил разговоры о звании лучшего легчайшего бойца до третьего боя с Двалишвили
Волков потроллил Дану Уайта на пресс-конференции UFC. Россиянин никак не может получить титульный бой
Двалишвили посоветовал Волкову поехать в Дагестан, чтобы стать чемпионом UFC
Волкановски — Волкову: «Просто продолжай делать то, что делаешь. А волосы у тебя красивые!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гаджиев считает Яна явным фаворитом в бою с Двалишвили: «Пик Мераба уже позади»

Ян ожидает от Двалишвили постоянных попыток перевода в партер на UFC 333
Новости
RSS RSS
Все новости