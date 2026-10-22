Гаджиев не смог назвать фаворита в бою Волкова и Куниева: «Шансы, действительно, 50 на 50»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка российского бойца Александра Волкова против соотечественника Ризвана Куниева на турнире UFC 333.

«Котировки справедливо равны на этот бой. Дело в том, что Ризван не так давно оказался в ростере UFC, но довольно давно хорошо знаком российским болельщикам по выступлениям в любителях. На его фоне Волков кажется ветераном, но и Саня сам еще молод. У обоих есть хорошие аргументы для победы, оба работают в стойке. В этом бою, действительно, шансы 50 на 50. Явного фаворита в этом поединке нет», — сказал Гаджиев «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

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