Ян уточнил, что пока не собирается переходить в полулегкий вес UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прояснил свое отношение к возможной смене весовой категории перед турниром UFC 333.

Тема перехода возникла после предыдущего интервью спортсмена, в котором обсуждался выбор между более тяжелой и более легкой весовыми категориями. Теперь в разговоре с MMA Fighting россиянин подчеркнул: «Сейчас я об этом не думаю».

Речь не идет о подтвержденном плане перейти в полулегкий вес. Важнейшая текущая задача Яна — защита действующего титула. После нее в его дивизионе остаются и другие возможные претенденты. Ранее Ян отдельно говорил об Александре Волкановски как о друге, с которым не хотел бы драться.

Третий бой с Мерабом Двалишвили состоится 24 октября в Абу-Даби. Волкановски выступит в главном событии того же турнира против Мовсара Евлоева. Таким образом, оба чемпиона должны провести ближайшие поединки в своих нынешних категориях.