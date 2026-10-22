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Петр Ян намерен досрочно победить Двалишвили в третьем бою

Антон Роговский

Российский чемпион UFC Петр Ян рассчитывает не доводить третью встречу с Мерабом Двалишвили до решения судей.

В интервью MMA Fighting россиянин рассказал о намерении добиться досрочного завершения поединка. «Я могу себе это представить», — сказал чемпион, отвечая на вопрос о возможности остановить соперника.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

Обе предыдущие встречи Яна с Двалишвили продолжались все пять раундов. В марте 2023 года единогласным решением судей победил грузинский боец. В декабре 2025-го россиянин выиграл ответный поединок, вернул себе чемпионский титул UFC и прервал победную серию соперника.

На этот раз третий бой станет соглавным событием UFC 333. В главном поединке турнира чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с Мовсаром Евлоевым. Оба титульных боя намечены на 24 октября в Абу-Даби.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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