Петр Ян намерен досрочно победить Двалишвили в третьем бою

Российский чемпион UFC Петр Ян рассчитывает не доводить третью встречу с Мерабом Двалишвили до решения судей.

В интервью MMA Fighting россиянин рассказал о намерении добиться досрочного завершения поединка. «Я могу себе это представить», — сказал чемпион, отвечая на вопрос о возможности остановить соперника.

Обе предыдущие встречи Яна с Двалишвили продолжались все пять раундов. В марте 2023 года единогласным решением судей победил грузинский боец. В декабре 2025-го россиянин выиграл ответный поединок, вернул себе чемпионский титул UFC и прервал победную серию соперника.

На этот раз третий бой станет соглавным событием UFC 333. В главном поединке турнира чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с Мовсаром Евлоевым. Оба титульных боя намечены на 24 октября в Абу-Даби.