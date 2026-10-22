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Двалишвили объяснил участие в соревнованиях по вольной борьбе перед UFC 333

Антон Роговский

Мераб Двалишвили рассказал, почему выступал на соревнованиях по вольной борьбе во время перерыва между боями UFC.

В интервью UFC спортсмен описал занятия борьбой как способ сохранить соревновательную практику и привыкание к публичному давлению. На протяжении 2026 года он участвовал в мероприятиях Real American Freestyle, в том числе выступал в Грузии перед местной аудиторией. Об этом сообщает UFC.com.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

Опыт, полученный вне октагона, Двалишвили считает полезным для подготовки к третьему поединку с Петром Яном. При этом форматы соревнований по вольной борьбе и ММА отличаются правилами и условиями проведения.

На UFC 333 в Абу-Даби 24 октября грузин попытается вернуть титул легчайшего веса.

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Мераб Двалишвили
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