Двалишвили объяснил участие в соревнованиях по вольной борьбе перед UFC 333

Мераб Двалишвили рассказал, почему выступал на соревнованиях по вольной борьбе во время перерыва между боями UFC.

В интервью UFC спортсмен описал занятия борьбой как способ сохранить соревновательную практику и привыкание к публичному давлению. На протяжении 2026 года он участвовал в мероприятиях Real American Freestyle, в том числе выступал в Грузии перед местной аудиторией. Об этом сообщает UFC.com.

Опыт, полученный вне октагона, Двалишвили считает полезным для подготовки к третьему поединку с Петром Яном. При этом форматы соревнований по вольной борьбе и ММА отличаются правилами и условиями проведения.

На UFC 333 в Абу-Даби 24 октября грузин попытается вернуть титул легчайшего веса.