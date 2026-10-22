Гаджиев считает Яна явным фаворитом в бою с Двалишвили: «Пик Мераба уже позади»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от третьего поединка россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333.

«Картина сейчас сильно в пользу Петра. Ни в коем случае не списываю со счетов Мераба. Грузин — сильный атлет и легенда UFC. Но он уже идет с горы. Пик Мераба позади. Петр же сейчас на горе. Для меня фаворитом в этом бою является Ян», — сказал Гаджиев «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится 24 октября 2026 года на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

В соглавном поединке Петр Ян проведет защиту титула UFC в легчайшем весе против Мераба Двалишвили. Это будет третья встреча бойцов.

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