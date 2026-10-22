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Двалишвили перед UFC 333 посоветовал Волкову поехать в Дагестан, чтобы стать чемпионом

Двалишвили посоветовал Волкову поехать в Дагестан, чтобы стать чемпионом UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент

Грузинский боец Мераб Двалишвили дал совет россиянину Александру Волкову на пресс-конференции перед турниром UFC 333 в Абу-Даби.

Ранее Волков в шутку притворился новичком и обратился к чемпиону UFC в полулегком весе Александру Волкановски и главе организации Дане Уайту с вопросом о том, как ему получить титульный бой.

«Эй, брат, у меня есть для тебя совет. Поезжай на два-три года в Дагестан», — добавил Двалишвили после разговора Волкова с Волкановски и Уайтом.

«Забудь, ха-ха», — ответил Волков.

24 октября Волков проведет бой с Ризваном Куниевым на UFC 333 в Абу-Даби. В главных поединках турнира Петр Ян встретится с Двалишвили за титул в легчайшем весе, а Волкановски — с Мовсаром Евлоевым за пояс в полулегкой категории.

На счету Волкова 40 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах.

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Александр Волков (единоборства)
Мераб Двалишвили
UFC 333
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