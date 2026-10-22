Ян ожидает от Двалишвили постоянных попыток перевода в партер на UFC 333

Петр Ян готовится к очередной борьбе с Мерабом Двалишвили в третьем поединке за титул UFC в легчайшем весе.

Во время интервью MMA Fighting чемпион дал понять, что команда учитывает возможность частых проходов в ноги и высокого темпа соперника. «Мы готовы ко всему», — подчеркнул Ян.

В первом поединке, который состоялся в марте 2023 года, Двалишвили оформил 11 успешных тейкдаунов из 49 попыток. В реванше в декабре 2025 года картина изменилась: грузинский боец реализовал только два из 29 переводов. Эти показатели приводятся в аналитическом материале UFC перед новой встречей.

За два предыдущих боя соперники провели в октагоне десять полных раундов. На UFC 333 им снова предстоит пятираундовый чемпионский поединок. Турнир состоится 24 октября на Etihad Arena в Абу-Даби; начало основного карда — в 21.00 мск.