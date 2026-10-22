Ян отложил разговоры о звании лучшего легчайшего бойца до третьего боя с Двалишвили

Петр Ян отказался обсуждать возможный исторический статус в дивизионе до титульного боя с Мерабом Двалишвили.

Во время интервью MMA Fighting его спросили, может ли еще одна победа над грузинским бойцом сделать россиянина величайшим представителем легчайшего веса UFC.

Для Яна сейчас важнее сам результат предстоящей встречи. В декабре 2025 года он выиграл реванш с Двалишвили и вернул пояс, а в октябре 2026-го проведет первую защиту после возвращения титула.

Бой пройдет 24 октября в Абу-Даби и станет соглавным событием UFC 333.