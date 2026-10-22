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Двалишвили рассказал, как ожидание боя с Яном повлияло на его подготовку

Антон Роговский

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили в интервью официальному сайту организации рассказал о паузе перед третьим боем с Петром Яном.

В 2025 году грузин провел четыре чемпионских поединка, а в 2026-м до UFC 333 не выступал в октагоне. Двалишвили признал, что период без ясной даты следующего боя оказался для него непривычным и непростым.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

«Мне было трудно, пока я ждал новостей о бое», — сказал спортсмен. После объявления даты встречи с Яном он получил возможность выстроить заключительный этап подготовки.

Третий поединок состоится 24 октября на Etihad Arena в Абу-Даби. Победитель останется или станет чемпионом UFC в легчайшем весе.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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