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Волкановски уверен, что сможет победить Евлоева даже в борьбе без ударов

Антон Роговский

Чемпион UFC Александр Волкановски оценил главное преимущество Мовсара Евлоева перед титульным поединком на UFC 333.

В разговоре с MMA Fighting австралиец высоко оценил борьбу соперника: «У него невероятная борьба». При этом Волкановски допустил, что мог бы выиграть даже встречу из пяти раундов, в которой спортсмены занимались бы только борьбой и грэпплингом. «Я действительно в это верю», — добавил чемпион.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

Волкановски не ожидает, что сам перевод на настил автоматически даст Евлоеву преимущество. «Даже если он переведет меня, я не запаникую», — сказал австралиец.

В десяти боях UFC Евлоев провел 49 успешных тейкдаунов и не потерпел ни одного поражения. Волкановски также обладает большим опытом пятираундовых поединков, в том числе в противостоянии с Исламом Махачевым. Чемпионская встреча состоится 24 октября в Абу-Даби.

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Александр Волкановски (для статистики)
Мовсар Евлоев
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