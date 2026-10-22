Тренер Мэдден назвал удары ногами важной частью плана Волкановски против Евлоева

Специалист по ударной технике Шон Мэдден разобрал возможные варианты ведения чемпионского боя Александра Волкановски с Мовсаром Евлоевым.

В интервью для официального сайта UFC Мэдден обратил внимание на удары по передней ноге российского претендента. По его оценке, Волкановски может использовать лоу-кики, чтобы ограничивать перемещения соперника и усложнять ему подготовку к проходам в ноги. «Я буду за этим следить», — сказал специалист.

При этом такие удары несут и риск. Евлоев умеет перехватывать ногу атакующего, переводить соперника к сетке и развивать атаку в борьбе. Поэтому значение будут иметь не только сила и частота ударов, но и момент их нанесения. Мэдден также выделил грамотное управление дистанцией и работу ног Волкановски.

Бой пройдет 24 октября в главном событии UFC 333. Евлоев еще не проигрывал в профессиональных ММА, а Волкановски будет защищать чемпионский пояс полулегкого веса.