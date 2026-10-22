Волков разыграл Уайта и спросил, как ему получить бой за титул UFC

Российский боец Александр Волков разыграл главу UFC Дэйну Уайта на пресс-конференции перед турниром UFC 333 в Абу-Даби.

Волков задал вопрос из зрительного зала, представившись начинающим бойцом промоушена.

«Я только начинаю выступать в UFC. У меня пока всего несколько профессиональных боев. Что мне нужно делать, чтобы стать чемпионом UFC?» — спросил россиянин.

Уайт поинтересовался количеством боев Волкова. Россиянин ответил, что всего провел 51 поединок, из них 20 — в UFC. После этого глава промоушена спросил его возраст.

«Ну, 38», — сказал Волков.

«28?» — переспросил Уайт.

«38», — повторил россиянин.

«Да, я так и подумал, что тебе не 28. Ну так чего ты хочешь? Что тебе нужно, сэр? Чем мы можем тебе помочь?» — ответил Уайт.

Когда Волков вновь заявил, что хочет стать чемпионом UFC, Александр Волкановски попытался подсказать Уайту, кто именно задает вопрос.

«Он думал, что я не знаю. Он тут пытается тебе помочь», — рассмеялся глава UFC.

«Так вот, я хочу стать чемпионом UFC. Что мне нужно сделать, чтобы получить титульный бой?» — продолжил Волков.

«Поговори с Шоном и Миком», — ответил Уайт, имея в виду матчмейкеров UFC Шона Шелби и Мика Мейнарда.

24 октября Волков проведет бой против Ризвана Куниева на UFC 333 в Абу-Даби. В главных поединках турнира Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили за титул в легчайшем весе, а Волкановски — с Мовсаром Евлоевым за пояс в полулегкой категории.

На счету Волкова 40 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.