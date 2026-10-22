Волков разыграл Уайта и спросил, как ему получить бой за титул UFC
Российский боец Александр Волков разыграл главу UFC Дэйну Уайта на пресс-конференции перед турниром UFC 333 в Абу-Даби.
Волков задал вопрос из зрительного зала, представившись начинающим бойцом промоушена.
«Я только начинаю выступать в UFC. У меня пока всего несколько профессиональных боев. Что мне нужно делать, чтобы стать чемпионом UFC?» — спросил россиянин.
Уайт поинтересовался количеством боев Волкова. Россиянин ответил, что всего провел 51 поединок, из них 20 — в UFC. После этого глава промоушена спросил его возраст.
«Ну, 38», — сказал Волков.
«28?» — переспросил Уайт.
«38», — повторил россиянин.
«Да, я так и подумал, что тебе не 28. Ну так чего ты хочешь? Что тебе нужно, сэр? Чем мы можем тебе помочь?» — ответил Уайт.
Когда Волков вновь заявил, что хочет стать чемпионом UFC, Александр Волкановски попытался подсказать Уайту, кто именно задает вопрос.
«Он думал, что я не знаю. Он тут пытается тебе помочь», — рассмеялся глава UFC.
«Так вот, я хочу стать чемпионом UFC. Что мне нужно сделать, чтобы получить титульный бой?» — продолжил Волков.
«Поговори с Шоном и Миком», — ответил Уайт, имея в виду матчмейкеров UFC Шона Шелби и Мика Мейнарда.
24 октября Волков проведет бой против Ризвана Куниева на UFC 333 в Абу-Даби. В главных поединках турнира Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили за титул в легчайшем весе, а Волкановски — с Мовсаром Евлоевым за пояс в полулегкой категории.
На счету Волкова 40 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.