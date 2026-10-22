Кавана рассчитывает стать первым бойцом, нокаутировавшим Темирова

Британский боец UFC Лонир Кавана поделился ожиданиями от встречи с Рамазонбеком Темировым на турнире UFC 333.

В интервью MMA Junkie Radio Кавана обозначил желаемый результат: «Я рассчитываю победить нокаутом». Он отдельно отметил атакующую манеру узбекистанского бойца. «Он любит идти вперед и наносить мощные удары», — сказал британец.

В другом разговоре, с Fighters Only, Кавана подчеркнул уровень ближайшего оппонента: «Я здесь, чтобы драться с лучшими. Чтобы стать лучшим, нужно драться с лучшими».

Темиров еще не проигрывал нокаутом в профессиональных ММА и имеет 13 досрочных побед в первых раундах за карьеру. В UFC он одержал три победы в трех боях; летом 2026 года досрочно победил Стива Эрцега. Кавана после победы над Брэндоном Морено потерпел поражение от Брэндона Ройвала. Их очная встреча 24 октября включена в основной кард UFC 333 в Абу-Даби.