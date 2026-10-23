Евлоев рассказал, что отец впервые посетит его бой в UFC

Мовсар Евлоев сообщил о приезде отца на свой чемпионский поединок с Александром Волкановски.

В интервью на неделе турнира россиянин рассказал, что отец прежде не присутствовал на его выступлениях в UFC лично. Теперь он сможет увидеть титульный бой на арене в Абу-Даби, сообщает MMA Sucka.

Для Евлоева встреча с Волкановски станет первым поединком за чемпионский пояс UFC. Его профессиональный рекорд перед турниром составляет 20 побед без поражений; десять встреч в организации завершились победами решениями судей.

Поединок пройдет 24 октября на Etihad Arena и возглавит UFC 333. В соглавном событии Петр Ян защитит титул от Мераба Двалишвили.