Губерниев пожелал Евлоеву устойчивости и хладнокровия в бою с Волкановски: «Будет смотреть весь мир»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка российского бойца Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.

«Волкановски, действительно, на слуху. Но желаю Мовсару, чтобы первый блин не получился комом. Прежде всего для психологической уверенности. Будет смотреть весь мир. Это главный бой вечера. Будет много внимания к Мовсару, как к хедлайнеру, поэтому желаю устойчивости и хладнокровия. Мовсар — хороший парень, я о нем слышал. Волкановски выглядит фаворитом. Был фильм такой американский «Бей первым, Фредди!». Желаю Мовсару бить сильнее и точнее», — сказал Губерниев «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

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