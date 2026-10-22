Тренер Чартье объяснил, чем опасна способность Яна менять тактику по ходу боя

Тренер Тайсон Чартье выделил умение Петра Яна быстро приспосабливаться к действиям соперника перед третьей встречей с Мерабом Двалишвили.

В аналитическом интервью для официального сайта UFC специалист назвал важным преимуществом россиянина наблюдательность во время поединка. «Он невероятно хорошо считывает соперника. Этому можно учить, но у него это получается интуитивно», — сказал Чартье.

По ходу боя Ян способен изучать атаки соперника, менять защиту и выбирать момент для ответных действий. В пятираундовом формате у него больше времени для таких корректировок, чем в трехраундовых поединках. Двалишвили, в свою очередь, обычно строит план на борьбе и высоком темпе.

В декабре 2025 года Ян победил Двалишвили решением судей, отразив большинство попыток прохода в ноги и сам проведя пять успешных тейкдаунов. Ранее, в 2023-м, успеха добился грузинский спортсмен. Решающий третий бой состоится 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби.