Ян оценил последние победы О'Мэлли перед возможным реваншем

Чемпион UFC Петр Ян прокомментировал выступления Шона О'Мэлли и его положение в титульной гонке.

В интервью MMA Fighting он признал, что американец двигается к новой возможности побороться за пояс, но разделил результаты спортсмена и личное впечатление от его выступлений.

О'Мэлли победил Сонга Ядонга и Айманна Захаби после двух неудачных титульных встреч с Двалишвили. Ян и О'Мэлли уже встречались в 2022 году: тогда американец выиграл раздельным решением.

Непосредственно сейчас Ян готовится к трилогии с Двалишвили на UFC 333 в Абу-Даби.