Поединок Махачев — Волкановски начнется примерно в 23.00 мск 21 октября на UFC 294

В субботу в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоится турнир по ММА UFC 294. 21 октября на территории «UFC Fight Island» пройдет 12 поединков, в семи из них выступят российские бойцы.

Предварительные бои начнутся в 17.00 по московскому времени. В них зрителей ожидает противостояния Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей, Шарабутдин Магомедов — Бруну Силва и другие.

Основной кард стартует в 21.00. В главном событии вечера смешанных единоборств россиянин Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона легкого веса UFC с австралийцем Алексом Волкановски.

Расписание и результаты боев UFC 294

Предварительный кард (время начала — мск)

17.00. Шарабутдин Магомедов (Россия) — Бруну Силва (Бразилия)

17.30. Виктория Дудакова (Россия) — Джин Ю Фрей (США)

18.00. Седрик Думас (США) — Абу Азайтар (Марокко)

18.30. Натаниэль Вуд (Великобритания) — Муххамад Наимов (Таджикистан)

19.00. Майк Бриден (США) — Аншул Джубри (Индия)

19.30. Джавид Башарт (Великобритания) — Виктор Генри (США)

20.00. Мохаммад Яя (ОАЭ) — Тревор Пик (США)

20.30. Тим Элиот (США) — Мухаммад Мокаев (Великобритания)

Основной кард

21.00. Саид Нурмагомедов (Россия) — Муин Гафуров (Таджикистан)

21.30. Икрам Алискеров (Россия) — Ворли Алвес (Бразилия)

22.00. Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия)

22.30. Хамзат Чимаев (ОАЭ/Россия) — Камару Усман (Нигерия)

23.00. Ислам Махачев (Россия) — Алекс Волкановски (Австралия)

Текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий турнира UFC 294 будет доступна на сайте «СЭ». Смотрите видеотрансляцию поединков основного карда в Абу-Даби бесплатно на канале «Матч ТВ» и платно по подписке в UFC Fight Pass. «Матч Боец» покажет бои предварительного карда в прямом эфире.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале