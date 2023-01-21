Сменил 4 вида спорта, трижды победил великого и чуть не лишился ноги. Насыщенная карьера Волкановски

Алекс обещал жене просто попасть в UFC, а теперь имеет шанс стать двойным чемпионом.

12 февраля рано утром по московскому времени на турнире UFC 284 в Перте, Австралия, состоится поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Вторая строчка рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий будет защищать пояс от первой, а заодно получит шанс возглавить этот самый рейтинг.

Откуда он родом

Волкановски родился в небольшом австралийском городе Шеллхарборе с населением менее 300 тысяч человек. Алекс вырос в Австралии, но его происхождение не имеет прямого отношения к этой стране. Его отец приехал в Австралию из македонской деревни Беранчи, а мать родом из Греции. Фамилия бойцу досталась от отца — благодаря происхождению за него болеют много фанатов из Македонии, а на дебютный бой в UFC Алекса приехали поддержать около 200 македонцев. Кроме того, корни впоследствии сподвигли его сменить прозвище на «Великий». Раньше Алекс именовал себя Халком, но понял, что такой никнейм не очень подходит для парня из полулегкого дивизиона.

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Борьба и регби

Первым видом спорта Волкановски стала борьба — как вольная, так и греко-римская. Во второй он задержался и в возрасте 12 и 13 лет выиграл два национальных титула. Во время борцовской карьеры Алекс проиграл только две схватки, одну из которых — своему старшему брату. Борьба никогда не была популярным видом спорта в Австралии, поэтому Волкановски в шутку признавался, что предпочитает говорить «чемпион страны», а не «чемпион Австралии».

Но парень продолжал искать себя. В 14 лет он бросил борьбу, чтобы начать карьеру в регби — этим видом спорта занимались его одноклассники. В 2011 году Алекс выиграл чемпионат штата с командой «Уорилла Гориллаз» и получил награду лучшему игроку сезона. Волкановски играл нападающего первой линии, а свою задачу во время матча он описывал максимально просто: «Дайте мне мяч, и я побегу прямо». Волкановски-регбист весил 97 килограммов, сейчас он выходит на поединки на 30 кило легче себя прежнего.

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Старт карьеры в ММА

Но и в регби Алекс долго не усидел. Вскоре он покинул газон и принял решение попробовать себя в смешанных единоборствах. Это случилось, когда один из его друзей-бойцов пригласил Волкановски принять участие в тренировочном лагере. Парни занимались в зале Freestyle Kickboxing, где главным тренером был Джо Лопес — этот коуч по сей день работает с Алексом.

«Поскольку я играл в регби, параллельно с этим я начал тренироваться в ММА, чтобы быть в максимально хорошей форме. Я знаю, что многие были удивлены и разочарованы, но я люблю смешанные единоборства и решил, что это мой основной вид спорта. Я в курсе, что это безумие, но пока оно работает», — говорил Волкановски.

После нескольких тренировок Волкановски поставили в спарринг с более опытным и крупным оппонентом, но Алекс его переиграл. Тогда Лопес предложил новичку провести реальный бой в любителях. Волкановски согласился: он начал готовиться к дебюту, но с регби пришлось завязать.

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ММА стали еще одним видом спорта, где Волкановски сразу начал успешно. Он провел четыре любительских поединка и во всех оформлял быстрые финиши. «В любителях я дрался в 84 кг. И я выигрывал у них красиво — не хочу показаться дерзким, но я побеждал довольно легко. И я подумал: «Знаешь, что? Я займусь этим», — вспоминал боец.

Единственное поражение Алекса

При переходе в профи Волкановски спустился в полусредний вес. Он выиграл три первых поединка, но затем перешел в главный австралийский промоушен AFC и сразу же споткнулся. Кори Нельсон был намного крупнее и выглядел увереннее на протяжении всего боя. Он финишировал Алекса хай-киком с добиваниями в третьем раунде.

«Я помню, как мы пересеклись после боя в лифте. Я сказал ему, что удивлен его силой воли, и посоветовал ему спуститься в легкий вес из полусреднего. Он ответил, что они с тренером планируют идти даже в полулегкий. Я сказал: «Еще лучше. Для твоих габаритов идеальный вариант», — вспоминал Нельсон в интервью MMA Fighting.

Спустя четыре года Нельсон провел ничейный бой с Александром Бутенко в М-1, а еще через год проиграл на австралийском турнире ACB. С 2019-го этот парень не выступал в ММА, но у них с Алексом, вероятно, сохранились неплохие отношения: бойцы подписаны друг на друга в соцсетях.

Поражение от Кори остается единственным в карьере Волкановски. Нельсон доминировал в партере, поэтому Алекс сделал выводы и занялся БЖЖ. Спустя несколько месяцев он стал чемпионом Австралии по джиу-джитсу в весе до 85 кг. Также бой с Нельсоном заставил Волкановски задуматься о переходе на дивизион ниже, чтобы не уступать соперникам в габаритах. После пятого поединка в 77 кг он стал легковесом, но всего на один раз. Начиная с седьмого профессионального боя Волкановски почти всегда бился в 65 кг.

Цена такому переходу — экстремальная сгонка веса, когда за сутки до боя приходилось избавляться от семи килограммов. Волкановски не хотел повторять этот опыт перед каждым боем, поэтому полностью поменял подход к питанию — теперь его вес в межсезонье составляет около 75 кг.

Работа вне спорта

Во время карьеры в регби и на старте пути в ММА Волкановски не бросал основную работу бетонщика, которая досталась ему от отца. Занятие пришлось оставить в 2014-м, когда Алекс выиграл ежегодные пробы Tryouts в клубе Tiger Muay Thai. Победа позволила ему получить бесплатный годовой абонемент в клуб и много других бонусов: оплата жилья, питание в кафе при клубе, экипировка и помощь в менеджменте.

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Титулы до UFC

Волкановски дал обещание жене Эмме, что станет бойцом UFC до рождения первенца. Когда в Австралии проходили турниры, в соцсетях он запускал хештег #SignVolkanovski («Подпишите Волкановски» — англ.), но в промоушене его не замечали. Когда супруга родила, Алекс чувствовал вину за несдержанное обещание. Однако цель была близка: к тому моменту он уже завоевал пояс AFC.

Это не единственный титул Волкановски до UFC. До попадания в промоушен Даны Уайта на талии Алекса побывало шесть чемпионских поясов, и большинство из них он даже защищал. Одной из таких защит стал бой австралийца с соотечественником Джейми Малларки, который сейчас тоже выступает в UFC. Алекс оформил один из самых красивых нокаутов в карьере, уложив Малларки с одного удара.

Поход за титулом UFC

Дебют Волкановски в UFC состоялся на турнире серии Fight Night в Мельбурне с мейн-ивентом Уиттакер — Брансон. Алекса сразу поместили в главный кард, а соперником стал японец Юсуке Касуя, которого австралиец разбил за полтора раунда. Первый бой Волкановски провел в легком весе — следующий его поединок в этом дивизионе состоится уже против Ислама Махачева.

После трех побед над относительно проходными соперниками Волкановски избил ранее непобежденного Джереми Кеннеди и одолел давно зарекомендовавшего себя в UFC Даррена Элкинса. Благодаря винстрику из пяти боев Алекс заслужил поединок против Чеда Мендеса, который только что вернулся после дисквалификации за положительный тест на гормон роста. Волкановски побывал в нокдауне, но в итоге сам финишировал Мендеса, закончив карьеру экс-претендента в UFC. «Чед проигрывал только великим, и сегодня он проиграл еще одному — Александру Великому», — шутя заявил Алекс после боя. До Волкановски Мендес уступал Жозе Альдо (дважды), Конору и Фрэнки Эдгару — сейчас слова Волкановски не звучат смешно или абсурдно.

Тем более уже в следующем поединке австралиец победил бывшего чемпиона и, по мнению многих, величайшего полулегковеса в истории UFC Жозе Альдо. Волкановски забрал все три раунда и тем самым не только сподвиг Жозе перезагрузить карьеру в новом весе, но и вышел на титульный поединок против Макса Холлоуэя.

Но выигранные три раунда не означают, что Алекс не понес ущерб в поединке с Альдо. Австралиец был так счастлив после победы, что проигнорировал неприятные ощущения в ноге. Но симптомами отека и покраснения вокруг его ступни и лодыжки все не ограничилось: когда Волкановски летел домой, у него началось головокружение, температура подскочила до 40 градусов. Самолет совершил посадку в Чили, где Алекса срочно госпитализировали. Боец уверен: если бы он сел на рейс, который вылетал позже, то мог бы потерять ногу, а то и жизнь.

Фото Соцсети

Трилогия с Холлоуэем

7-0 в UFC позволили Волкановски выйти на титульный бой против Макса Холлоуэя, чья победная серия была в два раза продолжительнее. Алекс сушил бой лоу-киками и в целом переигрывал Макса в первых трех раундах, но немного сдал по кардио в чемпионских отрезках, где Холлоуэй выглядел получше. Этого гавайцу не хватило: судьи единогласно отдали победу Волкановски, а в полулегком весе появился новый чемпион.

Спустя семь месяцев у парней состоялся реванш, в котором все выглядело еще менее однозначно. Холлоуэй перебивал Волкановски, который продолжал действовать по схожей с первым боем стратегии. В первых двух раундах Волкановски дважды оказался в легких нокдаунах, но переломил ход поединка в последних раундах, когда подключил борьбу. В этот раз мнения судей разошлись — Алекс победил раздельным решением, а фанаты и эксперты не сомневались, что после такого близкого боя необходима трилогия.

Но третьего поединка пришлось ждать два года. За этот период Волкановски еще два раза защитил пояс — в боях с Брайаном Ортегой и Корейским Зомби. Если встреча с Ортегой получилась для Алекса рискованной и напряженной, то легендарному корейцу австралиец устроил избиение.

Практически все это время Волкановски работал вместе с Джо Лопесом. Боец и тренер разлучались на год, когда Алекс получил бесплатный год в Таиланде, но чемпион и до сих пор приезжает в зал Freestyle Kickboxing, где начинал. Также Волкановски тренируется в новозеландском зале City Kickboxing, где, помимо Лопеса, с ним работает коуч Исраэля Адесаньи Юджин Бэрман.

Третий бой Волкановски с Холлоуэем случился в июле 2022-го. Во время перерыва Макс тоже успел провести два поединка: сначала избил Келвина Кэттэра, а затем устроил рубку с Яиром Родригесом. Кто-то ожидал, что трилогия завершится победой Холлоуэя и таким образом справедливость восторжествует, но вышло совсем не так. Алекс вырос как боец и не оставил шансов Благословенному, так же как сам Макс — тому же Кэттеру. Ни один из судей не сомневался ни в одном из раундов — все ушли Волкановски.

А в августе 2022-го, после того как Камару Усман нокаутом проиграл Леону Эдвардсу, Алекс Волкановски занял первое место в рейтинге UFC вне весовых категорий. Спустя пару месяцев на второй строчке обосновался Ислам Махачев — их поединок 12 февраля определит бесспорного первого номера.