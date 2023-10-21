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Сегодня, 17:00

UFC 294: началась прямая трансляция турнира Махачев — Волкановски

В Абу-Даби началась прямая трансляция турнира UFC 294 Махачев — Волкановски
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев (слева), Дана Уайт (в центре) и Алекс Волкановски.
Фото кадр видео канала UFC Russia, Telegram

В столице ОАЭ Абу-Даби на территории спортивного комплекса «Этихад Арена» начался турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В общей сложности зрители увидят 12 поединков. В главном событии вечера российский чемпион легкого веса Ислам Махачев будет защищать титул в противостоянии с австралийцем Алексом Волкановски.

«СЭ» ведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий UFC 294. Канал «Матч Боец» и сервис UFC Fight Pass начали показ UFC 294. Ознакомиться с полным кардом турнира можно по ссылке.

В со-главном бою вечера в Абу-Даби боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с нигерийцем Камару Усманом.

Бесплатная прямая видеотрансляция основного карда UFC 294 будет доступна на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

Шара Буллет, Ислам Махачев, Алекс Волкановски, Хамзат Чимаев. UFC 294 Махачев — Волкановски, бои Чимаева и Шары Буллета: супертурнир в Абу-Даби. Онлайн-трансляция
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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