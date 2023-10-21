Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей: смотреть прямую трансляцию боя UFC 294
Девушка-боец из России Виктория Дудакова проведет поединок против американки Джин Ю Фрей в предварительном карде наилегчайшей весовой категории турнира UFC 294.
Бой пройдет 21 октября, в субботу, в городе Абу-Даби на арене «Этихад». Начало — около 17.30 по московскому времени.
Телеканал «Матч Боец» покажет видеотрансляцию поединка Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей. В прямом эфире противостояние девушек на UFC 294 также можно будет посмотреть по подписке в сервисе UFC Fight Pass.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий боя Дудакова — Ю Фрей.
У 24-летней Дудаковой в ММА — семь побед в семи поединках. На счету 38-летней Ю Фрей 11 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.
Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.