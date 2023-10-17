UFC 294: полный кард и расписание боев турнира Махачев — Волкановски 21 октября
21 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби на турнире UFC 294 пройдут 13 поединков. В главном событии вечера смешанных единоборств российский чемпион в легкой весовой категории UFC Ислам Махачев подерется с австралийцем Алексом Волкановски.
«СЭ» публикует полный кард и расписание поединков турнира UFC 294. Время начала — московское (примерное).
Полный кард и расписание UFC 294
Основной кард UFC 294
23.00. Ислам Махачев (Россия) — Алекс Волкановски (Австралия)
22.30. Хамзат Чимаев (Швеция/Россия) — Камару Усман (Нигерия)
22.00. Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия)
21.30. Икрам Алискеров (Россия) — Ворли Алвес (Бразилия)
21.00. Саид Нурмагомедов (Россия) — Муин Гафуров (Таджикистан)
Предварительный кард
20.30. Тим Элиот (США) — Мухаммад Мокаев (Великобритания)
20.00. Мохаммад Яя (ОАЭ) — Тревор Пик (США)
19.30. Джавид Башарт (Великобритания) — Виктор Генри (США)
19.00. Майк Бриден (США) — Аншул Джубри (Индия)
18.30. Натаниэль Вуд (Великобритания) — Муххамад Наимов (Таджикистан)
18.00. Седрик Думас (США) — Абу Азайтар (Марокко)
17.30. Виктория Дудакова (Россия) — Джин Ю Фрей (США)
17.00. Шарабутдин Магомедов (Россия) — Бруну Силва (Бразилия)
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет UFC 294. По платной подписке турнир также будет доступен в сервисе UFC Fight Pass.
UFC 294: место проведения турнира с боями Махачева и всех российских бойцов