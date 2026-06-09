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Сегодня, 15:41

Топурия задумывается над завершением карьеры и возвращением в Испанию

Сергей Филин

Чемпион UFC в легкой весовой категории Илия Топурия задумывается над завершением карьеры в обозримом будущем и возвращении из США в Испанию.

29-летний боец признался, что перебрался в Майами, чтобы по максимуму реализовать свой потенциал.

«Это решение о переезде далось мне нелегко, потому что двое моих детей живут в Испании. Для моей спортивной карьеры и для того, чтобы активнее заниматься всеми проектами, которые я хочу реализовать, сейчас лучше всего находиться здесь, в Майами. Когда я завершу карьеру, а это не такое далекое событие, я вернусь в Испанию», — приводит слова Топурии Eurosport.

Топурия одержал 17 побед и ни разу не проиграл. В ночь в с 14 на 15 июня он проведет титульный бой с временным чемпионом, 37-летним американцем Джастином Гейджи (27-5) на турнире UFC в Белом доме.

Илия Топурия.UFC в Белом доме: полный кард турнира

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Джастин Гейджи
Илия Топурия
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