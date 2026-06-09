UFC White House — Freedom 250 пройдет в официальной резиденции президента США в Вашингтоне (США) в ночь с 14 на 15 июня. Начало вечера ММА — в 23.00 по московскому времени (14 июня). Основной кард ожидается в 1.00 мск (15 июня).

На турнире в Белом доме запланировано шесть поединков. В главном событии вечера состоится титульный бой в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи. В соглавном событии за титул временного чемпиона в тяжелом весе подерутся Алекс Перейра и Сирил Ган.

Турнир UFC в Белом доме приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. Первая дата празднуется 4 июля, а вторая — 14 июня.