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UFC в Белом доме: полный кард турнира

Опубликован полный кард UFC в Белом доме
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илия Топурия.
Фото Global Look Press

Турнир UFC White House — Freedom 250 состоится в официальной резиденции президента США в ночь с 14 на 15 июня. Октагон для турнира будет установлен на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США). Выход бойцов будет прямо из Овального кабинета. Начало — в 23.00 по московскому времени (14 июня). Основной кард стартует в 1.00 мск (15 июня).

На турнире в Белом доме запланировано шесть поединков. Главным событием вечера станет титульный бой в легком весе между чемпионом Илией Топурией и обладателем временного чемпионского пояса Джастином Гейджи. «СЭ» публикует полный кард вечера ММА.

Файткард UFC в Белом доме

  • Илия Топурия (17-0) — Джастин Гейджи (27-5)
  • Алекс Перейра (13-3) — Сирил Ган (13-2-0-1)
  • Шон О'Мэлли (19-3-0-1) — Айманн Захаби (14-2)
  • Джош Хокит (9-0-0) — Деррик Льюис (29-13)
  • Маурисио Руффи (13-2) — Майкл Чендлер (23-10)
  • Бо Никал (8-1) — Кайл Дакас (17-4-0-1)
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