UFC в Белом доме: полный кард турнира

Турнир UFC White House — Freedom 250 состоится в официальной резиденции президента США в ночь с 14 на 15 июня. Октагон для турнира будет установлен на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США). Выход бойцов будет прямо из Овального кабинета. Начало — в 23.00 по московскому времени (14 июня). Основной кард стартует в 1.00 мск (15 июня).

На турнире в Белом доме запланировано шесть поединков. Главным событием вечера станет титульный бой в легком весе между чемпионом Илией Топурией и обладателем временного чемпионского пояса Джастином Гейджи. «СЭ» публикует полный кард вечера ММА.

Файткард UFC в Белом доме