Петр Ян назвал Махачева лучшим бойцом UFC

Российский боец UFC Петр Ян ответил на вопрос о том, кого считает лучшим бойцом организации, если не учитывать разницу в весовых категориях.

«Если же всех уравнять в одну весовую категорию, выбрал бы Махачева», — написал Ян в социальных сетях.

Махачев является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе. На его счету 28 побед и 1 поражение в профессиональной карьере, а серия побед в UFC составляет 16 боев.

Последний поединок россиянин провел на турнире UFC 322 в Нью-Йорке против австралийца Джека Деллы Маддалены. Махачев одержал победу единогласным решением судей.

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