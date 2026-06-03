Илия Топурия — Джастин Гэтжи: дата и время начала боя UFC в Белом доме

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия и американец Джастин Гейджи проведут титульный бой в легком весе на UFC в Белом доме в ночь с 14 на 15 июня. Турнир состоится в официальной резиденции президента США в Вашингтоне (США). Главный бой вечера ожидается около 5.30 по московскому времени (15 июня).

UFC White House — Freedom 250 приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа.

29-летний Илия Топурия в ММА одержал 17 побед при нуле поражений. Его рост — 170 см, размах рук — 175 см. Боец владеет поясом в легком весе с 29 июня 2025 года после победы нокаутом в первом раунде над бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 317.

37-летний Джастин Гейджи в профессиональной карьере имеет 27 побед и пять поражений. Рост бойца — 180 см, размах рук — 178 см. 25 января 2026 года на UFC 324 американец во второй раз в карьере завоевал титул временного чемпиона после победы над британцем Пэдди Пимблеттом единогласным решением судей.