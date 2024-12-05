Тактаров о бое-реванше Махачева и Царукяна: «На кону у Армана все»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бое-реванше Ислама Махачева и Армана Царукяна, который состоится в январе 2025 года.

«Узнаем, повезло ли Царукяну с этим реваншем или он убьет карьеру бойца. На кону у Армана все. Если он проиграет, то любое его слово будет восприниматься с улыбкой. А если выиграет, то боюсь себе представить сколько будет слов и эмоций в эфире и прессе», — сказал Тактаров «СЭ».

Махачев и Царукян проведут бой на турнире UFC 311 в ночь на 19 января 2025 года. На счету Махачева 26 побед при одном поражении в профессиональных ММА, рекорд Царукяна — 22-3.

Первый поединок бйоцов состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года, тогда действующий чемпион UFC выиграл единогласным решением судей.