Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:20

Тактаров о бое-реванше Махачева и Царукяна: «На кону у Армана все»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бое-реванше Ислама Махачева и Армана Царукяна, который состоится в январе 2025 года.

«Узнаем, повезло ли Царукяну с этим реваншем или он убьет карьеру бойца. На кону у Армана все. Если он проиграет, то любое его слово будет восприниматься с улыбкой. А если выиграет, то боюсь себе представить сколько будет слов и эмоций в эфире и прессе», — сказал Тактаров «СЭ».

Арман Царукян, Ислам Махачев и&nbsp;Умар Нурмагомедов. Сразу три россиянина разыграют пояса UFC за один вечер! Махачев подерется с Царукяном, а брат Хабиба сразится с Двалишвили

Махачев и Царукян проведут бой на турнире UFC 311 в ночь на 19 января 2025 года. На счету Махачева 26 побед при одном поражении в профессиональных ММА, рекорд Царукяна — 22-3.

Первый поединок бйоцов состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года, тогда действующий чемпион UFC выиграл единогласным решением судей.

Арман Царукян
Ислам Махачев
Олег Тактаров
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тактаров рассказал, в чем Царукян может превзойти Махачева в реванше

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости