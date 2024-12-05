Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:27

Тактаров: «Бой с Царукяном для карьеры Махачева не совсем приятный и нужный»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал предстоящий на турнире UFC 311 титульный поединок между бойцами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Фанаты Царукяна, наверное, счастливы. Это долгий, не совсем приятный и нужный с точки зрения карьеры Ислама Махачева бой, потому что шанс проиграть по крайней мере решением есть. Царукян будет явно активничать. Он молодой и рвется в бой. Если только Ислам выиграет досрочно, а если бой завершится решением, то бабушка на двое сказала, что там будет. Арман будет явно работать на публику, иначе он был бы не Царукян, а Царукянов», — сказал Тактаров Vprognoze.ru.

На турнире UFC 311 в Инглвуде состоится главный бой вечера: Ислам Махачев, чемпион в легком весе, будет защищать свой титул в поединке с соотечественником Арманом Царукяном. Их первая встреча прошла в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге и завершилась победой Махачева единогласным решением судей.

Источник: Vprognoze.ru
Арман Царукян
Ислам Махачев
Олег Тактаров
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
Украинцу Довбику исковеркали фамилию на форме «Ромы»
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тактаров о бое-реванше Махачева и Царукяна: «На кону у Армана все»

Тактаров не смог выбрать фаворита боя Двалишвили — Нурмагомедов: «Они отличные борцы, но недоударники»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости