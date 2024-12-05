Тактаров рассказал, в чем Царукян может превзойти Махачева в реванше

Бывший боец UFC Олег Тактаров прокомментировал анонс реванша за титул в легком весе Ислам Махачев — Арман Царукян.

«Царукяну надо теперь доказать, что он может что-то сделать, кроме как работать языком. Явно он будет активнее, потому что у него ничего больше нет, кроме активности. Превзойти Махачева он может только в активности: нагнетать и нагнетать так, чтобы по нему не попали случайным образом, а потом не задушили. Мне кажется, что тут будет два сценария. Самый верный — поединок продлится всю дистанцию. Тут надо смотреть по попаданиям. Арман явно будет активничать, тут к бабке не ходи. Уверен, что он ничего не сможет сделать в борьбе. А в стойке может произойти все, что угодно. Если первый раунд пройдет, то мы увидим всю дистанцию», — сказал Тактаров.

Махачев и Царукян проведут бой на турнире UFC 311 в ночь на 19 января 2025 года. На счету Махачева 26 побед при одном поражении в профессиональных ММА, рекорд Царукяна — 22-3.

Первый поединок бйоцов состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года, тогда действующий чемпион UFC выиграл единогласным решением судей.