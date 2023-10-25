Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

25 октября, 22:23

Сидельников: «Буду поддерживать Павловича, но все же у Аспиналла большие шансы в этом поединке»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Кирилл Сидельников оценил шансы россиянина Сергея Павловича в бою против англичанина Тома Аспиналла на UFC 295 в Нью-Йорке.

«Я, как россиянин, полностью буду поддерживать Сергея, но все же у Аспиналла большие шансы... Поставлю 60 на 40 в процентном соотношении в пользу англичанина. Он сильный физически, вынослив, хорошо двигается и обладает хорошими навыками в партере. Сереге будет тяжело. Нашему бойцу нельзя позволить сопернику переводить себя на настил — надо навязать свои правила игры. Это действительно серьезная проверка. Сергей был как запасной вариант на бой Миочича против Джонса, а следовательно, прошел огромный лагерь и находится в отличной форме. Да, он готовился к другим оппонентам, а значит, придется перестроиться. Ментально и психологически», — цитирует Сидельникова RT.

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке и станет соглавным событием турнира.

В своем последнем поединке Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде, Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1221858-sidelnikov-pavlovich-aspinella-poedinok
Сергей Павлович
Том Аспиналл
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Материалы сюжета: UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл: бой за чемпионский пояс
Опубликован официальный постер обновленного турнира UFC 295 с боем Павловича
Не называйте Павловича и Аспинэлла молодыми тяжами. Им по 30 лет, Федор в 26 уже был зрелым мастером
Алексеева ждет, что Павлович нокаутирует Аспиналла
Стипе Миочич отказался драться с Сергеем Павловичем
Том Аспиналл: «Планировалось, что Джонс и Миочич оба завершат карьеру после их боя»
Тарасов оценил шансы Павловича в бою за чемпионский титул UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минаков уверен, что Павлович победит Аспиналла на UFC 295

Корешков считает, что у Павловича есть небольшое преимущество в бою с Аспиналлом
Новости
RSS RSS
Все новости