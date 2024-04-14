Махачев подерется с Порье 1 июня на UFC 302

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) проведет следующую защиту титула в бою против третьего номера рейтинга в легком дивизионе Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США. Об этом сообщил глава лиги Дана Уайт на пресс-конференции.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Порье нокаутировал 12-го номера рейтинга Бенуа Сен-Дени (14-1) во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.