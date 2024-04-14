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Шон Стрикленд подерется с Пауло Костой 1 июня на UFC 302

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) следующий поединок проведет против седьмого номера рейтинга в среднем весе Пауло Косты (14-3) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США. Бой станет со-главным событием вечера. Об этом сообщил глава лиги Дана Уайт на пресс-конференции.

Стрикленд проиграл Дрикусу дю Плесси (21-2) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Коста проиграл Роберту Уиттакеру (25-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Шон Стрикленд
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