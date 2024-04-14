Гейджи, Холлоуэй и Прохазка получили бонусы по итогам UFC 300
Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что бонус за «Бой вечера» забрали экс-чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй (25-7) и Джастин Гейджи (25-5), а бонус за «Выступление вечера» ушел Холлоуэю и экс-чемпиону в полутяжелом весе Иржи Прохазке (30-4). Таким образом, Гейджи и Прохазка получили бонусом 300 тысяч, а Холлоуэй — 600 тысяч долларов.
Холлоуэй победил Гейджи глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Прохазка победил Александра Ракича (14-4) техническим нокаутом во втором раунде. Турнир состоялся 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.
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