Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:35

Макгрегор раскритиковал слова Хабиба об уровне ирландских бойцов

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор раскритиковал слова Хабиба Нурмагомедова о том, что в Ирландии нет бойцов высокого уровня.

«И все вы, жополизы, не стоите на месте, а у вас до сих пор ничего нет. Вы просто мерзкие, посмотрите на себя. Вы заслуживаете именно того, что вам уготовано, а не чего-то другого. А именно — ничего. Вы бездельники-предатели. Мы вас называем «желтозубые». Никогда не произносите мое имя. Мы не одинаковые. Я не являюсь одним из вас. Я олицетворяю величие», — написал Макгрегор в социальной сети.

Позже ирланлец удалил запись.

Свой последний бой в ММА 36-летний Макгрегор провел в 2021 году против Дастина Порье в турнире UFC 264: бой был остановлен из-за травмы ирландца, победителем признали Порье.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил первый гол в 2025 году
Капитан «Вашингтона» Овечкин в 23 голах от обгона рекорда Гретцки
Стало известно о начале конфискации имущества экс-губернатора Пензенской области
В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В Ирландии назвали опозорившимися ракеты ATACMS в конфликте на Украине
Популярное видео
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер по ММА Кияшко — о бое Махачева и Царукяна: «Арман будет совсем другим»

Туменов считает Махачева фаворитом в поединке с Царукяном

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости