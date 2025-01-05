Макгрегор раскритиковал слова Хабиба об уровне ирландских бойцов

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор раскритиковал слова Хабиба Нурмагомедова о том, что в Ирландии нет бойцов высокого уровня.

«И все вы, жополизы, не стоите на месте, а у вас до сих пор ничего нет. Вы просто мерзкие, посмотрите на себя. Вы заслуживаете именно того, что вам уготовано, а не чего-то другого. А именно — ничего. Вы бездельники-предатели. Мы вас называем «желтозубые». Никогда не произносите мое имя. Мы не одинаковые. Я не являюсь одним из вас. Я олицетворяю величие», — написал Макгрегор в социальной сети.

Позже ирланлец удалил запись.

Свой последний бой в ММА 36-летний Макгрегор провел в 2021 году против Дастина Порье в турнире UFC 264: бой был остановлен из-за травмы ирландца, победителем признали Порье.